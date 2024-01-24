الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حكيم زياش يقود هجوم المغرب أمام زامبيا في أمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الذي سيواجه زامبيا مساء اليوم الأربعاء في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السادسة التي تضم الكونغو الديمقراطية وتنزانيا أيضًا.

وتنتظر الجماهير المصرية، معرفة منافس منتخب مصر في الدور ثمن النهائي، حيث سيواجه الفريق الوطني المتأهل كوصيف للمجموعة الثانية مع ثاني المجموعة السادسة في العاشرة مساء الأحد المقبل.

وجاء تشكيل منتخب المغرب على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - يونس عبد الحميد - يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل صيباري

الهجوم: أيوب الكعبي - حكيم زياش - سفيان بوفال

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