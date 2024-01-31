مودرن فيوتشر يتعاقد مع الدولى الكاميرونى أرنولد أيبا

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر في إتمام التعاقد مع الكاميروني أرنولد أيبا، لاعب منتخب الكاميرون تحت 17 عامًا، قادمًا من نادي Fauve Azur Elite FC، لمدة 3 مواسم والنصف، في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من المواهب للمنافسة على المستوى المحلي والإفريقي.

أرنولد أيبا من مواليد عام 2003 ويجيد اللعب في مركز الجناح.

وشارك أيبا مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عامًا بالبرازيل عام 2019.

ولعب لمدة موسم في السويد مع فريق Djurgårdens IF تحت 19 عامًا، حيث شارك في 23 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف.

كما شارك أيضًا مع الفريق ذاته تحت 21 عامًا في 3 مباريات وسجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

الموسم الحالي شارك أيبا مع فريقه Fauve Azur Elite FC الكاميروني في 7 مباريات سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين، وقاد فريقه بالفوز على القطن الكاميروني 1-0، وهو من سجل هدف الفوز.