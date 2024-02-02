رسالة عواد لـ"محمد عبدالمنصف" عقب رحيله عن الزمالك

حرص محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، على توجيه رسالة خاصة إلى محمد عبد المنصف مدرب حراس السابق، عقب إعلان رحيله عن القلعة البيضاء، بشكل نهائي.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات "تويتر" سابقا، "إكس" حاليا:" شكرًا يا أوسة وبالتوفيق إن شاء الله".

عواد يودع عبدالمنصف برسالة خاصة (صورة)

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد أعلن منذ قليل، رحيل محمد عبدالمنصف، مدرب حراس المرمى، عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وحرص جوميز، على الاستعانة بـ3 مساعدين معه، في مهمته مع الفارس الأبيض، من بينهم مدربا لحراسة المرمى.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة الزمالك، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

يذكر أن جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعادمجددًا في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، وبعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددًا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.