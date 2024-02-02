الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الزمالك يعلن رحيل عبد المنصف و8 لاعبين بصفوف الفريق

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

أعلن نادي الزمالك، رحيل محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالإضافة إلى 8 لاعبين من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وودع الزمالك محمد عبد المنصف عبر حسابات النادي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، والذي سيضم إلى جهازه المعاون مدرب حارسا أجنبيا وهو لويس فيسينتي.

كما ودع الزمالك، 8 لاعبين رحلوا عن صفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم، عبد الله جمعة وعمرو السيسي وحاتم سكر، وأحمد زكي، ومحمد طارق، وكريم عبد الحق، ومصطفى شكري، ومحمد حسام.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل للحديث عن بعض الملفات الهامة.

وكان الزمالك قد نجح في حسم التعاقد مع 10 لاعبين في الميركاتو الشتوي وهم:

-عبد الله السعيد

-سيف جعفر

-أحمد حمدي

-محمد عاطف

-زياد كمال

-ناصر ماهر

-الأوغندي موتيابا

-مهاب ياسر

-ياسر حمد

-محمد شحاتة

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الزمالك محمد عبد المنصف 8 لاعبين 8 لاعبين بصفوف الزمالك الميركاتو الشتوى

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