الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. جوزيه جوميز يوقع على عقود تدريب الزمالك

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

وقع البرتغالي جوزيه جوميز، على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم، بدايةً من يناير الجاري.

ووقع البرتغالي على عقود لمدة موسم ونصف مقابل 50 ألف دولار شهريًا للمدير الفني والجهاز المعاون، حيث سيضم الجهاز المعاون لـ جوميز مدرب حراس، ومدربًا، ومخطط أحمال.

وقام المدير الفني الجديد للزمالك بجولة داخل النادي، وتفقد ملعب حلمي زامورا، وكذلك غرف ملابس اللاعبين، بالإضافة إلى الجيم بالنادي.

ورافق جوميز في الجولة أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وذلك بعد أن قام بعمل جلسة تصوير داخل صالة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يوفّر النادي سيارة خاصة بالسائق لجوميز على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب في أحد الفنادق، كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهري كتأمين طبي، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة في حالة السفر للإجازات.

الزمالك جوزيه جوميز جوزيه جوميز يوقع على عقود تدريب الزمالك تدريب الزمالك الزمالك يضم مدرب برتغالي

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