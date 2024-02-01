ثنائي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق.. صفقات الزمالك الجديدة يناير 2024

أصبح البحث عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجديدة التي يسعى مسئولوه لإبرامها قبل غلق باب القيد، من أجل اعتلاء منصات التتويج بالألقاب المحلية والقارية مجددا، هو المسيطر الأول على كل محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية.

ثنائي بيراميدز ولاعب الأهلي الأسبق.. صفقات الزمالك الجديدة يناير 2024

يأتي ذلك، عقب الجهودة المكثفة التي بذلها مسئولوه القلعة البيضاء، لأنهاء أزمة إيقاف القيد، على مدار الفترة الماضية، بقيادة حسين لبيب، والتي توجت بنجح ساحق ومبهر، ترجمت لإبرام الكثير من الصفقات المميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

صفقات الزمالك الجديدة في شتاء 2024

ويتصدر عبدالله السعيد، قائد المنتخب الوطني الأول السابق والأهلي ونادي بيراميدز الحالي، قائمة صفقات الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الجاري "يناير 2024"، وذلك لمدة موسمين ونصف الموسم.

ويأتي سيف فاروق جعفر، نجل فاروق جعفر، لاعب الزمالك الأسبق، في المرتبة الثانية، بعد زميله قائد السماوي السابق.

كما نجح الفارس الأبيض، في ضم كلا من أحمد حمدي ومحمد عاطف، ومهاب ياسر والفلسطيني ياسر حمد، ومحمد شحاته وزياد كمال، وناصر ماهر والأوغندي موتيابا.

بينما حجز الزمالك مكانا لصفقة مصطفي أشرف، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى علي tms الجبلاية، في انتظار انتهاء إجراءات ضم اللاعب بشكل رسمي.

الراحلون عن الزمالك على سبيل الإعارة

بينما شهدت قائمة الراحلين عن الزمالك، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، العديد من الأسماء.

قائمة المعارين

علي ياسر وعبد الله محمد، لنادي مودرن فيوتشر، ومحمد طارق للمصري البورسعيدي ومصطفي شكري.

الراحلون بشكل نهائي

محمد حسام بيسو وحاتم سكر، ومحمد عبد الغني وعمرو السيسي وعبدالله جمعة، وأحمد ذكي وكريم عبد الحق.

بعد ضغوط القطبين.. الجبلاية يقرر مد فترة القيد

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مد فترة القيد حتى يوم 6 فبراير الجاري، بعدما كان مقرر غلقه أمس الأربعاء، بعد ضغوط كبيرة من القطبين الأهلي والزمالك.