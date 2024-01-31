الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بينهم لاعب الزمالك.. 5 صفقات جديدة للإسماعيلى قبل غلق باب الانتقالات

حاتم سكر
حاتم سكر

تمكنت إدارة التعاقدات بالنادي  الإسماعيلى، من إبرام 5 صفقات جديدة فى الساعات الأخيرة، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية عند منتصف ليل الأربعاء وفقا لتعليمات اتحاد الكرة.

وأنهي مجلس إدارة النادى الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع كل من "هشام محمد وايرك تراوري وأحمد الشيخ وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر الذى استغنى عنه الزمالك قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد، حيث تم ارسال عقودهم لاتحاد الكرة لقيدهم فى القائمة  قبل غلق باب الانتقالات الشتوية. 

تعاقدات جديدة لـ الإسماعيلي 

وجاءت تلك الصفقات الجديدة من خلال علي ابوجريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان وإيهاب جلال المدير الفنى، الذين قاموا بعملية  التفاوض مع الوجوه الجديدة هشام محمد لاعب الاتحاد والبوركيني ايرك تراوري "بيراميدز " وأحمد الشيخ " الاتحاد السكندري " وعبد الكريم مصطفى " المقاصة " وحاتم سكر " الزمالك " وحصلوا علي توقيعهم للنادي بعد انتهاء علاقتهم مع فرقهم بالتراضي. 

ونجح المسؤولون بالإسماعيلي في فك حظر القيد الشتوي بعد سداد الغرامات الدولية لصالح المحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي كورهوغو الإيفواري وديبور تيفو بعد أن توافرت السيولة المالية بين أيديهم عن طريق بيع الثنائي إياد العسقلاني والغاني ياوانور لكلا من روستوف الروسي بالتقسيط مقابل مليون دولار والبنك الأهلي كاش نظير 25 مليون جنيه.

وأنهى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، الاتفاق على خوض لقاء ودي أمام فريق الداخلية يوم  8 فبراير المقبل استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز والمحدد موعدها الرابعة عصر الخامس عشر من نفس الشهر بإستاد الإسماعيلية. 

وعاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي لقيادة تدريب الفريق اليوم الأربعاء، بعد غياب دام ثلاثة أيام بسبب ظروف خاصة منعته من الإشراف على مران الفريق.

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