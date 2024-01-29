الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حملة تطهير داخل الدراويش .. الإسماعيلي يستغني عن 8 لاعبين دفعة واحدة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

يشهد النادى الإسماعيلى حملة تطهير موسعة داخل فريق الكرة، للتخلص من  بعض اللاعبين لتقليل الأعباء المالية الملقاه على كاهل الإدارة .

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلي  برئاسة نصر أبو الحسن، الاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة، على رأسهم التونسي حمدي النقاز الذى انقطع عن التدريبات بسبب تأخر حصوله على المستحقات المالية، بالإضافة إلى كل من أحمد محسن، ومصطفى فارس، وصالح جمعة، ومحمود الشبراوي، وحازم مرسي، وأبو بكر حمزة الجمل، وباسم مرسي .

وتم ابلاغ اللاعبين بايجاد عروض لهم بنظام الإعارة أوالبيع النهائي خلال الفترة المتبقية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بالجبلاية بعد غدا الأربعاء.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وباقى أعضاء المجلس وافقوا على التقرير المقدم إليهم من علي ابوجريشة رئيس جهاز الكرة، ونائبه عماد سليمان، وإيهاب جلال، المدير الفنى بشأن الاستغناء عن اللاعبين الثمانية لتحقيق أى عائد مادى ممكن، من وراء بيعهم، فضلا عن التخلص من رواتب هؤلاء اللاعبين . 

واتفق المجلس مع جهاز الكرة على ضرورة إعارة هؤلاء اللاعبين أو بيعهم بشكل نهائى، وتم وضعهم في الصورة للبحث عن ناد آخر قبل غلق باب القيد الشتوي خلال 48 ساعة المقبلة، تمهيدًا للاستعانة بجهود عناصر جديدة بدلا منهم في مراكزهم المختلفة. 

تجدرالإشارة إلي أن المسؤولون بالإسماعيلي وافقوا بالاجماع علي رحيل إياد العسقلاني، لنادي روستوف الروسي مقابل مليون دولار، والغاني ياو أنور، للبنك الأهلي نظير 25 مليون جنيه في صفقتين، سهلت على الادارة مهمة سداد الغرامات الدولية لصالح المحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري، والناميبي شيلونجو، والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو، وناديي كورهوغو الإيفواري، وديبور تيفو الاكوادوري لفك حظر القيد الشتوي .

الاسماعيلى الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل ايهاب جلال النقا الدراويش

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