الإسماعيلي يرفض إعارة عبد الرحمن مجدي للحزم السعودي.. واللاعب يعترض

رفض مسؤلو النادى الإسماعيلي العرض المقدم من نادى الحزم السعودي، للحصول على خدمات عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة بنيه البيعن مقابل 400 ألف دولار.

وجاء رفض ادارة الإسماعيلى لعرض النادى السعودى، بسبب عدم ملائمتة لقدرات وإمكانات اللاعب البدنية والفنية، فضلا عن رغبة الدراويش فى الحصول على مقابل مادى كبير لعلاج الأزمة المالية.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وأعضاء المجلس، قد اتفقوا فيما بينهم على الاعتذار عن قبول عرض إعارة عبد الرحمن مجدي للحزم السعودي بنيه البيع نظرا لانخفاض المقبل المادي لاسيما وأن أخر عرض وصل إليهم من اهلي بنغازي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى مقابل مليون و200 ألف دولار.

فى الوقت ذاته، اعترض عبدالرحمن مجدي نجم وسط الإسماعيلي، على قرار المسؤولين بالنادي وأرسل ينتقدهم علي هواتفهم المحمولة لعدم قبول احترافه في الحزام السعوي.

وكتب نجم الدراويش علي صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي للصبر حدود، رافعا راية العصيان.

وقرر مسئولو الإسماعيلي بيع الغاني ياو أنور الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم للبنك الأهلي نظير25 مليون جنيه تسدد كاش لخزينة الدراويش.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي اتفق مع زملاءه الأعضاء ضرورة إيجاد حل سريع لتدبير السيولة المالية لسداد الغرامات الدولية لصالح المحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي كورهوغو الإيفواري وديبور تيفو الاكوادوري تمهيدًا لفك حظر القيد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الأربعاء المقبل.

ويبحث الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال، عن خوض مباراتين وديتين استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز والمحدد موعده الرابعة عصر 15 فبراير المقبل بإستاد الإسماعيلية.