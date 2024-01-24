تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل الدراويش الرسمي لمواجهة إنبي، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بنسختها الثالثة موسم 2023 - 2024.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي، في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (نسخة 2023/2024).

ويقود هجوم فريق الإسماعيلي لمواجهة إنبي، الثنائي حسن صابر وعبدالرحمن مجدي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء ياو أنور.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عماد حمدي ومحمد هاشم، ومحمد بيومي وعمرو السعيد.

خط الوسط: نادر فرج وعبدالله سعيد، ومحمد وجدي ومحمد حسن.

خط الهجوم: حسن صابر وعبدالرحمن مجدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. عبدالله جمال وعصام صبحي، وأحمد وجيه وعبدالله حسني، وعبدالله حسن وحازم مرسي، ومحمد إيهاب وأبو بكر حمزة، وياو أنور.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية بكأس رابطة الأندية

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي

يقود مباراة الإسماعيلي وإنبي، في ختام مرحلة المجموعات لكلا الفريقين بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم مكون من الحكم أحمد حمدي للساحة، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد عبد المنعم شعبان مساعدين، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي بكأس رابطة الأندية المحترفة

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وإنبي بمجموعات كأس رابطة الأندية

تنقل مباراة الإسماعيلي وإنبي، في الجولة الأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

موقف الإسماعيلي بمجموعات كأس رابطة الأندية

ويتذيل الإسماعيلي قاع المجموعة الثالثة بدون أي رصيد من النقاط، بينما يتربع على القمة سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط، يلي فريقي إنبي والداخلية، في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكلاهما.