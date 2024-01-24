الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل الدراويش الرسمي لمواجهة إنبي، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بنسختها الثالثة موسم 2023 - 2024.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي، في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (نسخة 2023/2024).

ويقود هجوم فريق الإسماعيلي لمواجهة إنبي، الثنائي حسن صابر وعبدالرحمن مجدي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء ياو أنور.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عماد حمدي ومحمد هاشم، ومحمد بيومي وعمرو السعيد.

خط الوسط: نادر فرج وعبدالله سعيد، ومحمد وجدي ومحمد حسن.

خط الهجوم: حسن صابر وعبدالرحمن مجدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. عبدالله جمال وعصام صبحي، وأحمد وجيه وعبدالله حسني، وعبدالله حسن وحازم مرسي، ومحمد إيهاب وأبو بكر حمزة، وياو أنور.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية بكأس رابطة الأندية

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي

يقود مباراة الإسماعيلي وإنبي، في ختام مرحلة المجموعات لكلا الفريقين بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم مكون من الحكم أحمد حمدي للساحة، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد عبد المنعم شعبان مساعدين، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي بكأس رابطة الأندية المحترفة 

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وإنبي بمجموعات كأس رابطة الأندية

تنقل مباراة الإسماعيلي وإنبي، في الجولة الأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

موقف الإسماعيلي بمجموعات كأس رابطة الأندية

ويتذيل الإسماعيلي قاع المجموعة الثالثة بدون أي رصيد من النقاط، بينما يتربع على القمة سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط، يلي فريقي إنبي والداخلية، في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكلاهما.

الاسماعيلى كأس رابطة الأندية المحترفة انبى تشكيل الإسماعيلي تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي بكأس الرابطة

مواد متعلقة

كأس الرابطة.. إنبى يستضيف الإسماعيلى وسيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية فى المجموعة الثالثة

مليون دولار.. الإسماعيلى يقترب من بيع ياو أنور لحل الأزمة المالية

سيراميكا "يعمّق" جراح الإسماعيلى بثلاثية فى كأس الرابطة

وزير الرياضة: تغليظ عقوبات شغب الجماهير بعد أحداث مباراة الإسماعيلى والمصرى

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

وسام على صدرى| أول تعليق للقديرة سميحة أيوب بعد موقف الرئيس معها فى احتفالية الشرطة (خاص)

بعد زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. جمهورهما: "يارب ترجعوا لبعض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟