الإسماعيلي يواجه الداخلية وديًا.. وعبدالرحمن مجدى لا يزال غائبًا

أنهى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، الاتفاق على خوض لقاء ودي أمام فريق الداخلية يوم 8 فبراير المقبل؛ استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز والمحدد موعدها الرابعة عصر الخامس عشر من نفس الشهر بإستاد الإسماعيلية.

وعاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي لقيادة تدريب الفريق اليوم الأربعاء، بعد غياب دام ثلاثة أيام بسبب ظروف خاصة منعته من الإشراف على مران الفريق.

وشهد المران مشاركة كل من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وأحمد عبدالوهاب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعبدالله حسني وبشار أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد بيومي وعماد حمدي وعبدالله السعيد ومروان حمدي وعمرو سعيد وومحمد وجدي وعبدالله حسن ومحمد عبدالسميع ومحمد حسن ونادر فرج وعمرالساعي ومحمد زيدان وحسن صابر.

واستغرق المران 60 دقيقة، حيث اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين الكبار والصاعدين.

ولازال عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق متغيب بدون إذن بعد إعلان قرارة الاستمرار في رفع رايه العصيان في وجه المسئولين بالنادي الذين رفضوا إعارته للحزم السعودي بنيه البيع مؤخرًا مقابل 400 ألف دولار بسبب انخفاض قيمة العرض.

كذلك التونسي حمدي النقاز الذى رفض الحضور للنادي إلا بعد استلام مستحقاته المالية المتأخرة، وهو بصدد تقديم شكوى للفيفا عن طريق وكيل أعماله.

وحرص علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، علي مشاهدة التدريب وبعض أعضاء المجلس الذين ظهرعلي وجوههم علامات الارتياح عقب فك حظر القيد الشتوي .

يذكر أن لاعبي الإسماعيلي أحمد محسن ومصطفى فارس وباسم مرسي وصالح جمعة وباسم مرسي وحازم مرسي خاضوا مرانهم منفردين مع بعض الناشئين الصغار.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي تضم الحارس محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد عمار ومحمد مخلوف، ويخضعون للعلاج المكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي.