الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر وإنتر ميامى

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكد لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد الفريق، عن المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي وديًا، على ملعب المملكة أرينا، اليوم الخميس، في كأس موسم الرياض.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن كريستيانو رونالدو سيغيب عن مباراة النصر وإنتر ميامي الودية؛ بسبب إصابته في الساق.

ونشرت الصحيفة السعودية، تصريحات المدرب لويس كاسترو، والتي أكد خلالها أن رونالدو في المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابته، لذلك فإنه ليس جاهزًا للمشاركة في مباراة النصر أمام إنتر ميامي.

وقال كاسترو: "كريستيانو في المرحلة الأخيرة من التعافي قبل أن يعود للانضمام للفريق. نتوقع أن يعود للفريق في الأيام المقبلة، لذلك سيغيب عن مواجهة إنتر ميامي".

كان كريستيانو رونالدو قد لعب من قبل في صفوف ريال مدريد لمدة 9 سنوات، قبل أن ينضم إلى عدة أندية أوروبية أخرى، قبل أن يرتدي قميص النصر السعودي في يناير 2023.

بينما كان يلعب ليونيل ميسي في برشلونة لمدة 16 عامًا، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنها إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023 الماضي.

 

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تاريخ مواجهات كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فإنهما تقابلا في 39 مواجهة من قبل في جميع البطولات، بواقع 17 مباراة في الدوري الإسباني، و7 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني، و6 في كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

وخلال هذه المواجهات، حقق كريستيانو رونالدو 13 انتصارًا، مقابل 20 انتصارًا لـ ليونيل ميسي، بينما تعادلا في 6 مباريات.

وكان إنتر ميامي خسر مباراته الأولى في موسم كأس الرياض 2024 أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-4، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي كأس موسم الرياض

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