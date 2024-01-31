مدرب النصر: رونالدو أصبج جاهزًا لخوض المباريات

أكد لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي، جاهزية قائد ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي للقاء: سيعود قريبًا للانضمام إلى المجموعة، أصبح جاهز للمشاركة، مضيفًا: الأسترالي عزيز بيهيتش صفقة ستعوضنا عن أليكس تيليس، وبالأخص على مستوى دوري أبطال آسيا ومشوارنا القاري".

وواصل:"بإمكاننا الآن الدفع بـ 5 لاعبين أجانب بالاضافة إلى لاعب آسيوي خلال مشوارنا القاري"، متابعًا:"المملكة العربية السعودية دائمًا جاهزة لاستضافة الأحداث الكبرى وهذا يدفعنا معنويًا للأمام".

آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي "علي العنزي"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن رونالدو خضع للفحوصات الطبية، والتي أكدت تعافيه من الإصابة العضلية التي يُعاني منها.

وأكد الإعلامي الرياضي "علي العنزي"، أن رونالدو بدأ بملامسة الكرة اليوم، الأحد، وسيكون جاهزًا لخوض مباريات النصر المقبلة.

وتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدّافي العالم في هذا العام 2023 برصيد 54 هدفًا، متخطيًا الثنائي كيليان مبابي وهاري كين، صاحبي الـ52 هدفًا.

موعد مباراة النصر المقبلة في كأس موسم الرياض

ويستعد فريق النصر لخوض مواجهات مقبلة قوية في كأس موسم الرياض 2024، وذلك بمشاركة ثلاث أندية، هي: النصر والهلال السعوديين، وإنتر ميامي الأمريكي.

وستنطلق منافسات كأس موسم الرياض، غدًا الاثنين، بمواجهة قوية بين ناديي الهلال وإنتر ميامي.

بينما يلتقي فريق النصر نظيره إنتر ميامي، يوم الخميس المقبل 1 فبراير، والتي ستشهد مواجهة قوية بين الغريمين كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي.

بينما تُقام المباراة الثالثة والأخيرة في كأس موسم الرياض، بين القطبين الهلال والنصر، يوم الخميس الموافق 8 فبراير، إذ سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.