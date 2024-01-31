آس: هالاند يفكر فى الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات حول اهتمام نادي ريال مدريد بضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكان ريال مدريد من ضمن الأندية المهتمة بقوة بضم هالاند، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ويبدأ التألق معه بشدة خلال الموسم الماضي والحالي.

ويحاول ريال مدريد تغيير طريقة من التفاوض مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى محاولة إقناع إيرلينج هالاند للانضمام له بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، إن جائزة الأفضل تجعل هالاند أقرب إلى مدريد، كما علمت من المقربين من اللاعب.

وأضاف تقرير الصحيفة، أنه عندما علم هالاند أن ميسي سيحقق الجائزة، تمت مناقشة الحاجة إلى "الذهاب إلى نادٍ مثل مدريد" للحصول على التركيز والجوائز الفردية.

وكانت تقارير أشارت إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع هالاند على طريقة التعاقد مع جود بيلينجهام عن طريق الاتفاق مع وكيل اللاعب وإقناعه قبل إنهاء الأمور مع ناديه.

وفاز ميسي بجائزة الأفضل "ذا بيست" متفوقا على هالاند رغم تساوي اللاعبين في نفس عدد النقاط إلا أن كفة ميسي رجحت بداعي حصوله على عدد أصوات أكبر من قائدي المنتخبات متفوقًا على اللاعب النرويجي.