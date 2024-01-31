الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آس: هالاند يفكر فى الانتقال إلى ريال مدريد

هالاند
هالاند

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات حول اهتمام نادي ريال مدريد بضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكان ريال مدريد من ضمن الأندية المهتمة بقوة بضم هالاند، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ويبدأ التألق معه بشدة خلال الموسم الماضي والحالي.

ويحاول ريال مدريد تغيير طريقة من التفاوض مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى محاولة إقناع إيرلينج هالاند للانضمام له بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، إن جائزة الأفضل تجعل هالاند أقرب إلى مدريد، كما علمت من المقربين من اللاعب.

وأضاف تقرير الصحيفة، أنه عندما علم هالاند أن ميسي سيحقق الجائزة، تمت مناقشة الحاجة إلى "الذهاب إلى نادٍ مثل مدريد" للحصول على التركيز والجوائز الفردية.

وكانت تقارير أشارت إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع هالاند على طريقة التعاقد مع جود بيلينجهام عن طريق الاتفاق مع وكيل اللاعب وإقناعه قبل إنهاء الأمور مع ناديه.

وفاز ميسي بجائزة الأفضل "ذا بيست" متفوقا على هالاند رغم تساوي اللاعبين في نفس عدد النقاط إلا أن كفة ميسي رجحت بداعي حصوله على عدد أصوات أكبر من قائدي المنتخبات متفوقًا على اللاعب النرويجي.

ريال مدريد هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتى مبابي

مواد متعلقة

ريال مدريد يقلب تأخره أمام لاس بالماس لفوز مثير بهدفين في الليجا

جلوب سوكر.. هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2023

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس