السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يقلب تأخره أمام لاس بالماس لفوز مثير بهدفين في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه لاس بالماس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع مضيفه سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ذاتها. 

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن. وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 53 عن طريق خافيير مونيوز، قبل أن يدرك الريال التعادل عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة 65. 

وفي الدقيقة 84 سجل أوريلين تشواميني الهدف الثاني وهدف الفوز لريال مدريد.

ويسعى فريق جيرونا للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه فريق سلتا فيجو الأحد المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني. 

وسيكون أمام جيرونا مهمة صعبة للحفاظ على قمة جدول الترتيب، التي يحتلها برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد، لاسيما وأن سلتا فيجو يرغب في تحقيق الفوز هو الآخر لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

ريال مدريد لاس بالماس الدوري الاسباني جيرونا سيلتا فيجو

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