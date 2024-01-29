الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة ميسي.. الهلال يتفوق على إنتر ميامي برباعية في كأس موسم الرياض

إنتر ميامي والهلال
إنتر ميامي والهلال

تغلب الهلال السعودي على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-3، اليوم الاثنين، في أولى مباريات بطولة كأس موسم الرياض.

وتقام بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر السعوديين بالإضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي، وفي الدقيقة العاشرة سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال، قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 34 سجل لويس سواريز الهدف الأول لإنتر ميامي، قبل أن يضيف الهلال هدفه الثالث عن طريق ميتشال رودريجيز في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 54 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي من ضربة جزاء، وبعده بدقيقة سجل ديفيد رويز الهدف الثالث.

ويلتقي الهلال في المباراة المقبلة يوم الثامن من  فبراير المقبل مع النصر، فيما يلعب إنتر ميامي مع النصر يوم الخميس المقبل.

وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يفوز باللقب الفريق الأكثر تحقيقا للنقاط.

وبدأت المباراة بأداء هجومي سريع من جانب الهلال، حيث دخل بالثلاثي المكون من البرازيلي مالكوم والصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ميتشال رودريجيز.

وفي الدقيقة العاشرة سجل ميتروفيتش الهدف الأول للهلال، حيث انطلق مالكوم من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة لسيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، ليملسها الأخير بطريقة رائعة لميتروفيتش القادم من الخلف، ليتسلم الكرة ويضعها في الشباك.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط ليسجل الهلال الهدف الثاني عن طريق عبد الله الحمدان، حيث لعب مالكوم كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، ليخرجها دفاع إنتر ميامي على حدود منطقة الجزاء، لتصل إلى الحمدان الذي سدد كرة أرضية هزت الشباك.

وتحرك ليونيل ميسي، محاولا إعادة إنتر ميامي للمباراة مجددا، حيث مرر العديد من الكرات الخطيرة لجوردي ألبا ولويس سواريز، فيما تكفل سيرخيو بوسكيتس بمحاولة استرجاع الكرات الخطيرة في وسط الملعب.

ورغم محاولات إنتر ميامي العديدة للعودة إلى المباراة، فإن ذلك لم يفلح في هز شباك حبيب الوطيان حارس الهلال.

وفي الدقيقة 37 سجل لويس سواريز الهدف الأول لإنتر ميامي، حيث انطلق زميله يوليان جرسل لينفرد بمرمى الوطيان، وقبل تسديده الكرة، اصطدمت بالخطأ بعلي جحفلي مدافع الهلال، لتصل إلى سواريز الذي وضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 44 سجل الهلال هدفه الثالث عن طريق ميتشال رودريجيز، حيث تلقى كرة عرضية من عبد الله الحمدان، ليوجهها بضربة رأس في الشباك، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، لينتهي بتقدم الهلال 3/1.

وفي الدقيقة 52 احتسبت الحكمة ضربة جزاء لإنتر ميامي، بعد عرقلة تعرض لها ديفيد رويز داخل منطقة الجزاء من علي جحفلي لاعب الهلال، ليترجمها ميسي بنجاح في الشباك، حيث سدد الكرة على يسار الوطيان.

وبعد دقيقتين نجح إنتر ميامي في تسجيل هدف التعادل الثالث عن طريق رويز، الذي تسلم الكرة على الجهة اليسرى، ليراوغ أكثر من لاعب ويسدد كرة قوية على يمين الوطيان، مسجلا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 88 سجل مالكوم الهدف الرابع للهلال، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله ياسر الشهراني، ليرتقي لها بضربة رأس في شباك إنتر ميامي، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، لينتهي بفوز الهلال على إنتر ميامي 4 /3.

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