رسميًا.. المصرى يضم حسين فيصل

أتم مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبوعلي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع حسين فيصل، لاعب خط وسط فريق سموحة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتنتهي بنهاية موسم 2027/2026 وذلك بعد حصول نادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب وسداد المقابل النقدي لانتقال اللاعب.

اللاعب حسين فيصل والبالغ من العمر 24 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع والمهاجم وقد سبق للاعب الانضمام لصفوف المنتخب الأول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، حيث شارك مع المنتخب في البطولة العربية التي أقيمت بقطر.

من ناحية أخرى وافق مجلس المصري على العرض المقدم من فريق سموحة للحصول على خدمات حسام جريشة، لاعب خط وسط المصري على سبيل الاعارة لموسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان حسام جريشة البالغ من العمر 25 عامًا كان قد انضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق بروكسي، أحد أندية دوري المحترفين بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم.

ويواصل مجلس إدارة النادي برئاسة كامل اأبوعلي تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي بناء على طلبات علي ماهر، المدير الفني للفريق، حيث نجح حتى الآن في التعاقد مع صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي، بالإضافة إلى حسين فيصل، لاعب وسط سموحة ومحمد طارق مدافع فريق الزمالك.

ومن ناحية أخرى يختتم فريق المصري تدريباته مساء اليوم استعدادًا للقاء فريق بيراميدز في اللقاء الذي يقام مساء غد في السابعة بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الدور ربع النهائي لكأس الرابطة المصرية.