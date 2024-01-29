نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف على كوت ديفوار

تقدم منتخب السنغال على نظيره كوت ديفوار، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقان مساء اليوم في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا.

سجل هدف الشوط الوحيد حبيب ديالو مبكرًا بالدقيقة 4، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس ساحل العاج بعد تمريرة من ساديو ماني.

جاء تشكيل السنغال كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إسماعيل جاكسون - عبده ديالو – خاليدو كوليبالي – موسى نياخات

الوسط: لامين كامارا – إسماعيلا سار – كريبين دياتا

الهجوم: ساديو ماني – حبيب ديالو – بابي سار.



بينما جاء تشكيل كوت ديفوار الذي يعتمد عليه إيميرس فاي المدير الفني المؤقت كالآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: سيرج أورييه - إيفان نديكا - أوديلون كوسونو - جيسلان كونان

الوسط: سيكو فوفانا - إبراهيم سانجاري - جان ميشيل سيري

الهجوم: ماكس جراديل - جان فيليب كراسو - عمر دياكيتي.

وحقق السنغال، الفوز على كل من جامبيا بثلاثية نظيفة، ثم على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بالفوز على غينيا، بهدفين دون رد، ليتصدر "أسود التيرانجا" مجموعته برصيد 9 نقاط.

أما المنتخب الإيفواري، فظهر بشكل مخيب للآمال، على عكس المتوقع، فاكتفى بتحقيق انتصار وحيد، على غينيا بيساو، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام كل من نيجيريا بهدف نظيف، وغينيا الاستوائية برباعية نظيفة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط.

وسيخوض منتخب كوت ديفوار، مشوار البطولة، بقيادة فنية مؤقتة للمدرب الوطني إيمرسي فاي، الذي تم تعيينه خلفا للفرنسي المقال جان لويس جاسيه.

وسيعول منتخب "أسود التيرانجا" بقيادة مدربه أليو سيسيه، على خدمات كتيبة نجومه في مقدمتهم ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، وإسماعيل سار، مهاجم مارسيليا الفرنسي، والحبيب ديالو، مهاجم الشباب السعودي، إلى جانب لاعب الوسط الشاب لامين كامارا، إلى جانب قائد الفريق خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي.