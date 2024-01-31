الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتهامات جديدة تُلاحق صامويل إيتو وعائلته

إيتو
إيتو

كشفت تقرير لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية عن اتهامات جديدة بخصوص صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في يوليو 2023، قالت إن إيتو متهم بالتورط في تلاعب بنتائج المباريات، بتقديمه وعدا بتأهل أحد الأندية للدرجة الأولى في الدوري الكاميروني.

ويتولى إيتو منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ ديسمبر 2021.

وأشارت صحيفة “ذا أتلتيك" البريطانية في تقريرها إلى أن إيتو وأقاربه ومساعدين له متورطون في التلاعب بنتائج المباريات وإساءة استخدام السلطة والتهديدات الجسدية والتحريض على العنف ونشر معلومات كاذبة في الكاميرون.

وأضاف التقرير أنه تم إرسال الملف إلى لجنة الأخلاقيات بـ“فيفا” في يوليو من قبل نائب رئيس Fecafoot السابق هنري نجالا كوان جونيور، ويتم التحقيق فيه أيضًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان تقارير صحفية أشارت في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية إلى أن إيتو تدخل من جديد في فريق الكرة وهو من وراء جلوس أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد على مقاعد البدلاء.

وسقط منتخب الكاميرون أمام منتخب نيجيريا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا.

صامويل إيتو إيتو الاتحاد الكاميروني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيفا

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