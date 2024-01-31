رسميًا.. الاتفاق السعودى يستعير نجم كوت ديفوار

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا نجم وسط منتخب كوت ديفوار معارًا حتى نهاية الموسم من النصر.



وأشار النادي السعودي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى التعاقد مع سيكو فوفانا لاعب النصر بجانب ثنائي آخر من النصر، هما: عبدالله مادو وخالد الغنام.

كما أتم التعاقد مع الكاميروني كارل إيكامبي من صفوف أبها، في صفقة انتقال حر بعد فسخ الأول عقده مع نادي أبها بالتراضي.



وجاء التعاقد مع الرباعي رسميًا بناءً على موافقة من جانب المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق، وذلك بعد طلبه تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتدعيم نواقص الفريق خلال الفترة الحالية.



وكان نادي الاتفاق قد أعلن عن التعاقد مع 3 لاعبين، وهم هارون كمارا وعبدالرحمن العبود من نادي الاتحاد، بالإضافة إلى ألفارو ميدران لاعب نادي التعاون.