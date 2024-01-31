كأس آسيا 2024.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 من الموضوعات التي تشغل الملايين في مصر والوطن العربي من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بسبب احتدام بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2023 المقام حاليًا في ساحل العاج، وكأس أسيا 2024 المقام في قطر، ورغم خروج منتخب مصر الوطني إلا أن الجمهور لازال يتابع منافسات البطولات القارية لا سيما مباريات المنتخبات العربية، ومن المفترض أن يواجه المنتخب السوري نظيره الإيراني اليوم الأربعاء، وفي السطور التالية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 في كأس آسيا 2024

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 في كأس آسيا 2024 حيث يستعد منتخب سوريا، بقيادة المدرب هيكتور كوبر، لمواجهة قوية أمام منتخب إيران في المباراة المقبلة على ملعب استاد عبد الله بن خليفة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد عبد الله بن خليفة في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا التي تقام حاليا في قطر.

ويسعى منتخب سوريا، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني في سابع مشاركة له، إلى كسر سلسلة من 50 عامًا دون تحقيق الفوز على إيران.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم في كأس آسيا 2024

ستكون هناك قنوات مختلفة تبث مباريات اليوم وتذاع مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2024 ستذاع المباراة على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، وعلى قناة الرابعة العراقية في العراق، وعلى قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات بالإضافة إلى ذلك، ستكون متابعة المباراة متاحة على قناة بي إن سبورت في باقي الدول العربية.

أما بالنسبة للشبكات الفضائية المحددة لنقل المباراة، فستكون على "beIN ASIAN CUP" في الشبكة القطرية، وستبث على "SSC1 HD" من المجموعة السعودية، وستكون متاحة على "Abu Dhabi Sports Asia 1" من المجموعة الإماراتية.

التشكيل المتوقع لمنتخب سوريا بقيادة هيكتور كوبر في كأس آسيا 2024

من المتوقع أن يستمر المدير الفني للمنتخب السوري، هيكتور كوبر، في الاعتماد على تشكيلته المعتادة، حيث من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

تشكيل سوريا المتوقع ضد إيران: 4-4-2

في حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن أويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزيكيل هام - جليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: عمر خربين - إبراهيم حصار.

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