الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كأس آسيا 2024.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 من الموضوعات التي تشغل الملايين في مصر والوطن العربي من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بسبب احتدام بطولتي كأس الأمم الأفريقية  2023 المقام حاليًا في ساحل العاج، وكأس أسيا 2024 المقام في قطر، ورغم خروج منتخب مصر الوطني إلا أن الجمهور لازال يتابع منافسات البطولات القارية لا سيما مباريات المنتخبات العربية، ومن المفترض أن يواجه المنتخب السوري نظيره الإيراني اليوم الأربعاء، وفي السطور التالية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 في كأس آسيا 2024 

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 في كأس آسيا 2024 حيث يستعد منتخب سوريا، بقيادة المدرب هيكتور كوبر، لمواجهة قوية أمام منتخب إيران في المباراة المقبلة على ملعب استاد عبد الله بن خليفة  اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد عبد الله بن خليفة في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا التي تقام حاليا في قطر.

ويسعى منتخب سوريا، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني في سابع مشاركة له، إلى كسر سلسلة من 50 عامًا دون تحقيق الفوز على إيران.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024 فى كأس أمم أفريقيا

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024

مواعيد مباريات الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم في كأس آسيا 2024

ستكون هناك قنوات مختلفة تبث مباريات اليوم وتذاع مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2024 ستذاع المباراة على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، وعلى قناة الرابعة العراقية في العراق، وعلى قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات بالإضافة إلى ذلك، ستكون متابعة المباراة متاحة على قناة بي إن سبورت في باقي الدول العربية.

أما بالنسبة للشبكات الفضائية المحددة لنقل المباراة، فستكون على "beIN ASIAN CUP" في الشبكة القطرية، وستبث على "SSC1 HD" من المجموعة السعودية، وستكون متاحة على "Abu Dhabi Sports Asia 1" من المجموعة الإماراتية.

txt

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024 فى كأس أمم أفريقيا

txt

موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا

 

التشكيل المتوقع لمنتخب سوريا بقيادة هيكتور كوبر في كأس آسيا 2024

من المتوقع أن يستمر المدير الفني للمنتخب السوري، هيكتور كوبر، في الاعتماد على تشكيلته المعتادة، حيث من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

تشكيل سوريا المتوقع ضد إيران: 4-4-2

في حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن أويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزيكيل هام - جليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: عمر خربين - إبراهيم حصار.
إقرأ أيضًا: منتخب كوريا الجنوبية يفوز على السعودية ويتأهل لربع نهائى كأس آسيا

مباريات اليوم جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 كأس آسيا 2024 القنوات الناقلة لمباريات اليوم هيكتور كوبر سوريا

مواد متعلقة

منتخب كوريا الجنوبية يفوز على السعودية ويتأهل لربع نهائى كأس آسيا

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 /1/ 2024 فى كأس أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. اكتشاف 35 جثة لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلى شمال غزة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى