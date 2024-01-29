يحرص عشاق كرة القدم والمحبين على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات بشكل حصري، وستستمر منافسات البطولات القارية بيوم الإثنين، وخاصة مرحلة ثمن النهائي بمسابقتي كأس آسيا وأمم أفريقيا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024

وتنشر "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والقنوات الناقلة لها وغيرها.

مواقيت مباريات اليوم

وتشهد منافسات ثمن نهائي في كأس آسيا اليوم الإثنين، بمواجهتين عربيتين، حين سيلتقي العراق مع الأردن وقطر بفلسطين.

وببطولة أمم أفريقيا 2023، يتمنى منتخب موريتانيا في مواصلة كتابة التاريخ والعبور لدور الثمانية لأول مرة بتاريخه أيضًا، حينما سيواجه الرأس الأخضر.

بينما سيصطدم صاحب الأرض، في منتخب كوت ديفوار بالمرشح الأبرز للفوز بالبطولة وحامل اللقب، في منتخب السنغال.

فضلًا عن ذلك، تشهد المملكة العربية السعودية، انطلاق فعاليات كأس موسم الرياض بمواجهة الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

مواعبد مباريات اليوم الإثنين

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا 2023

العراق × الأردن - 02:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.

قطر × فلسطين - 07:00 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023

الرأس الأخضر × موريتانيا - 8:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

السنغال × كوت ديفوار - 11:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي × غرناطة - 11:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD3.

اقرأ أيضًا:

أمم أفريقيا.. مصر والكونغو الديمقراطية يحتكمان إلى الوقت الإضافى بعد التعادل

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × روما - 10:45 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلاكبيرن روفرز × ريكسهام - 10:30 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس موسم الرياض

الهلال السعودي × إنتر ميامي الأمريكي - 09:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD.