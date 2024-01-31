استمرار خروج العرب والمفاجآت.. أبرز ملامح ثمن نهائى كأس الأمم الإفريقية

أسدل الستار أمس الثلاثاء على منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية في البطولة القارية، وهي نيجيريا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وكاب فيردي وغينيا ومالي وجنوب إفريقيا.

وخلال المباريات الثمانية التي أقيمت في هذا الدور تم تسجيل 16 هدفًا، وخروج حامل اللقب والوصيف من هذا الدور بركلات الترجيح.

شهد هذا الدور إشهار البطاقة الحمراء خمس مرات في ثماني مباريات، بينما تم إشهارها أربع مرات فقط في 36 مباراة، وشهدت مباراة أنجولا وناميبيا التي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة إشهار البطاقة الحمراء مرتين.

كما تم إشهار البطاقة الصفراء 30 مرة خلال مباريات دور الـ16، وكانت مباراة السنغال وكوت ديفوار أكثر مباراة شهدت إشهار البطاقات الصفراء بواقع 8 بطاقات، وكان المنتخب السنغالي هو أكثر المنتخبات حصولًا على بطاقات صفراء في هذا الدور، بواقع 5 بطاقات.

"الدستور" في التقرير التالي يكشف عن أبرز ملامح دور الـ16 في كأس الأمم، الذي واصل حدوث المفاجآت فيه.

استمرار خروج العرب

استمر مسلسل خروج العرب من البطولة، بعدما ودعت منتخبات مصر، المغرب وموريتانيا البطولة على يد الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والرأس الأخضر.

فشل الفراعنة في العبور واكتفوا بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي رجحت كفة منتخب الكونغو الديمقراطية 8- 7، ليصبح المنتخب الوحيد في دور الثمانية الذي لم يحقق أي انتصار في الوقت الأصلي في هذه النسخة من البطولة.

لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل ودع المنتخب المغربي، الذي احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر، البطولة بعد هزيمته أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.

وودع منتخب موريتانيا في الثواني الأخيرة أمام الرأس الأخضر بهدف نظيف، من ركلة الجزاء.

وداع المربع الذهبي

من المفارقات في البطولة هي وداع فرق المربع الذهبي للنسخة الماضي وهي منتخبات بوركينا فاسو، السنغال، مصر والكاميرون.

وكان منتخب السنغال فاز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف، بينما تغلب الفراعنة على الكاميرون بركلات الترجيح حينها.

استمرار المفاجآت

واستمرت مفاجأت البطولة بعدما ودع السنغال حامل اللقب على يد كوت ديفوار بركلات الترجيح، حيث كان الأول الخصم المرشح الأكبر للفوز في اللقاء.

وبعد أداء رائع في دور المجموعات، ودع منتخب غينيا الاستوائية المنافسة بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة على يد غينيا.

وكانت آخر المفاجآت خروج منتخب المغرب الذي كان مرشحًا أيضًا للقب، على يد جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.