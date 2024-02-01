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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023

موعد مباريات دور
موعد مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023

موعد مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، غدًا الجمعة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، رغم توديع المنتخب الوطني منافسات المسابقة.

موعد مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

وتأتي موعد مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا، على النحو التالي:

- مباراة نيجيريا ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة    beIN Sports HD 1 Max.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 

تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max الناقل الحصري الوحيد لمباريات المسابقة القارية.

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تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

• تردد قناة  beIN Sports MAX

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة  beIN Sports MAX 1

التردد: 12604 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة  beIN Sports MAX 2

التردد: 12245 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013  أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

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