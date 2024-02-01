المصرى يصطدم ببيراميدز فى ربع نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية بين المصري وبيراميدز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

المصري بقيادة علي ماهر تأهل للدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة في الدور الأول برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وفاز على المقاولون بهدف دون رد وعلى الجونة 2-1 وتعادل مع البنك الأهلي 2-2.

المصري الذى وصل للمباراة النهائية للبطولة الموسم الماضي يسعى لمواصلة مشواره في النسخة الحالية والتأهل للدور نصف النهائي في خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب لأول مرة.

على الجانب الآخر تأهل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو للدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وفاز على زد إف سي 3-1 وتعادل مع فاركو 2-2 ومع طلائع الجيش 2-2.

ويخوض بيراميدز مباراة اليوم في ظروف فنية أفضل بعد عودة لاعبيه الدوليين الذين يشكلون دعما هائلا لخط الدفاع الذي عاني كثيرا في الدور الأول.

قائمة بيراميدز لمباراة المصري

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ميهوب ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ

وإسلام عيسى ومحمود زلاكة ومهند لاشين ومحمد رضا ووليد الكرتي ويوسف أسامة وإبراهيم عادل وأوجو صامويل وصامويل أومسا ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وفخري لاكاي ومروان حمدي ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب أحمد الشناوي وشريف إكرامي ورمضان صبحى وفيستون ماييلي ومحمد الشيبي بينماعاد اللاعبون الدوليون وهم أحمد سامي وعلى جبر ومحمد حمدى ومهند لاشين ومصطفى فتحى.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده أحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف ومعهم محمد يوسف حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وسيد شعبان مساعد حكم فيديو.