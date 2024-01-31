يسري وحيد لاعب طلائع الجيش يتصدر قائمة هدافي كأس الرابطة

شهدت مباريات الدور الأول في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية تسجيل 50 هدفا منها ستة أهداف في المجموعة الأولى و16 هدفا في المجموعة الثانية و13 هدفا في المجموعة الثالثة و15 هدفا في المجموعة الرابعة.

وتصدر يسري وحيد لاعب طلائع الجيش قائمة هدافي بطولة كأس رابطة الأندية قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي برصيد ثلاثة أهداف وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كل المباريات التي خاضها فريقه أمام إف سي زد وبيراميدز وفاركو.

وتساوى ستة لاعبين في المركز الثاني بقائمة الهدافين ولكل منهم هدفين وهم الجنوب إفريقي فخري لاكاى مهاجم بيراميدز وشادي حسين مهاجم زد إف سي وعلي فوزي مدافع انبي ويوسف تونجي مهاجم الداخلية وميدو جابر لاعب المصري وأشرف مجدي لاعب الجونة.

وسجل هدفا واحدا كلا من..خالد الغندور والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والمغربي لحسن دحدوح والبنيني دوكو دودو"سموحة " والمغربي عبد الكبير الوادي"مودرن فيوتشر" والبوروندي محمد أميسي" بلدية المحلة".

والنيجيري بول جوليوس"طلائع الجيش" وأحمد توفيق وصامويل أوجو ومحمد رضا ومروان حمدي"بيراميدز " والنيجيري رشيد أحمد " زد إف سي " وعمرو جمال والسوداني سيف تييري"فاركو".

والنيجيري صديق أوجولا والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان والجزائري أحمد قندوسي والمغربي أحمد بلحاج وأحمد هاني" سيراميكا كليوباترا"وأحمد صبيحة"انبي" والنيجيري فانوم ألفريد "الداخلية" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي".

وعمرو موسى وعمرو السعداوي ومحمد الشامي "المصري" وأيمن سعد موكا وأحمد شوشة ومحمد الصباحي " الجونة" وكريم بامبو ومحمد عبد اللطيف جريندو وإبراهيم حسن " البنك الأهلي" وزياد فرج "المقاولون ".

وهناك هدفان تم تسجيلهما بواسطة النيران الصديقة الأول سجله عمرو طارق مدافع طلائع الجيش في مرمى فر يقه في مباراة بيراميدز والثاني سجله أحمد أيمن منصور مدافع المصري في مرمى فريقه في مباراة البنك الأهلي.