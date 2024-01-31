الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواجهة قوية بين الاتحاد السكندرى وإنبى فى الدور ربع النهائى لكأس الرابطة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري خسر مباراته الأخيرة أمام سموحة

يستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري تأهل للدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة وسجل هدفين ودخل مرماه هدفان وفاز على مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بنتيجة واحدة 1- صفر وخسر أمام سموحة بهدفين نظيفين.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة انبي 

طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وسيف تقا وهشام صلاح ومصطفى إبراهيم وأحمد غنيم ومحمود شبانة والحبيب حسن وعمرو صالح وعمرطارق الوحش وناصر ناصر وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي وبلال السيد وهاني الطامي وخالد الغندور وبنجامين بواتينج ورجب عمران وناموري تراوري وأحمد عيد.

وشهدت القائمة عودة بنجامين بواتينج بعد انتهاء إيقافه وانضمام الغيني ناموري تراوري الوافد الجديد في يناير الجاري بينما يغيب مورو ساليفو وبيكالي أوبامي وأحمد عادل ميسي وكريم الديب وإسلام أبو سليمة بسبب الإصابة وهداف الفريق كريستوفاو مابولولو لمشاركته مع منتخب أنجولا في بطولة الأمم الإفريقية.

في المقابل تأهل انبي بقيادة تامر مصطفى للدور ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وفاز على الداخلية 2-1 على الإسماعيلي بهدف دون رد وخسر أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين.

ويسعى إنبي لاستغلال الغيابات التي يعاني منها الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

يدير المباراة السيد منير ويساعده أحمد بكر وإسلام أبوالعطا ومعهم وليد عبد الرازيق حكما رابعا وعبد العزيز لسيد حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية الاتحاد السكندرى فريق إنبي طارق العشري تامر مصطفى

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