الاتحاد السكندري يتأهل لمواجهة طلائع الجيش قبل نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق الاتحاد السكندري لقبل نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفين لكرة القدم، بالفوز على إنبي بنتيجة 2/صفر مساء اليوم الأربعاء.

وسجل خالد الغندور وعبد الغني محمد هدفي المباراة في الدقيقتين 72 و80.

وصعد الفريق السكندري لمواجهة طلائع الجيش الذي فاز على الجونة 5/6 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وتختتم منافسات دور الثمانية غدا الخميس بمباراتين حيث يلعب سيراميكا كليوباترا حامل اللقب ضد سموحة، بينما يلتقي بيراميدز مع المصري البورسعيدي.

وكان طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قد اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وسيف تقا وهشام صلاح ومصطفى إبراهيم وأحمد غنيم ومحمود شبانة والحبيب حسن وعمرو صالح وعمرطارق الوحش وناصر ناصر وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي وبلال السيد وهاني الطامي وخالد الغندور وبنجامين بواتينج ورجب عمران وناموري تراوري وأحمد عيد.

وشهدت القائمة عودة بنجامين بواتينج بعد انتهاء إيقافه وانضمام الغيني ناموري تراوري الوافد الجديد في يناير الجاري بينما يغيب مورو ساليفو وبيكالي أوبامي وأحمد عادل ميسي وكريم الديب وإسلام أبو سليمة بسبب الإصابة وهداف الفريق كريستوفاو مابولولو لمشاركته مع منتخب أنجولا في بطولة الأمم الإفريقية.

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