الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رمضان صبحى خارج قائمة بيراميدز لمواجهة المصرى فى كأس الرابطة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة مباراة المصري في إطار مباريات بطولة كأس الرابطة.

ويواجه بيراميدز نظيره المصري في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباراة دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود زلاكة - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - صامويل أومسا - محمود دونجا - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة.

وعاد محمود صابر لاعب نادي بيراميدز للمشاركة مجددًا في تدريبات الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني الأوليمبي.

وانتهت إعارة محمود صابر في صفوف نادي زد خلال يناير الجاري، ليعود مجددًا إلى تدريبات بيراميدز استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وتواجد محمود صابر مع المنتخب الأوليمبي في الإمارات لخوض دورة ودية استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس.

اسلام عيسى دودو الجباس البرتغالي البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز الاولمبية

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