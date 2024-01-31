وكيل تعليم مطروح يشارك في مباراة كرة قدم مع طلاب سيوة

شارك عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية طلاب المدارس بواحة سيوة أثناء ممارسة النشاط الرياضي، تحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة التعليمية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتي تأتي في إطار خطة مديرية التربية والتعليم لممارسه طلاب المدارس للأنشطة التربوية بكافة الإدارات التعليمية.

وشارك وكيل تعليم مطروح الطلاب في جزء من مباراة لكرة القدم الخماسية بحضور سليمان مسلم مدير تعليم الواحة.

_ اكتشاف المواهب الطلابية

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن أحد ركائز منهجه في قيادة تعليم مطروح السعي بجدية واهتمام لتدعيم خطة الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب الطلابية فى كافة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية في سبيل دعم الطلاب وتشجيعهم على ممارسه الأنشطة من أجل صقل وبناء الشخصية في إطار إعداد أجيال وطنية تتسم بالقدرة علي اتخاذ القرار وتقدير المسئولية.

وفي سياق آخر، كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مدراء المدارس الجدد، والذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور دينا عبدالله أمام مدير إدارة التنسيق المركزي.

الاستفادة من المبادرة

واستعرض وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، عدد من الموضوعات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع السابق، مؤكدًا ضرورة المضى قدما نحو الاستفادة القصوى من هذه المبادرة فى إحداث المتغير فى العملية التعليمية واستفادة الطالب استفادة كاملة من كل هذه الإيجابيات، كخطوة على الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالعملية التعليمية، مضيفًا أنه من الضروري تعاظم استفادة المؤسسات التعليمية التي يتولون قيادتها من خبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي تم صقلها وجعلتهم مؤهلين للمشاركة بفعالية فى المبادرة الرئاسية.