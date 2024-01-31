الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يشارك في مباراة كرة قدم مع طلاب سيوة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

شارك عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية طلاب المدارس بواحة سيوة أثناء ممارسة النشاط الرياضي، تحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة التعليمية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتي تأتي في إطار خطة مديرية التربية والتعليم لممارسه طلاب المدارس للأنشطة التربوية بكافة الإدارات التعليمية.

وشارك وكيل تعليم مطروح الطلاب في جزء من مباراة لكرة القدم الخماسية بحضور سليمان مسلم مدير تعليم الواحة. 

_ اكتشاف المواهب الطلابية

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن أحد ركائز منهجه في قيادة تعليم مطروح السعي بجدية واهتمام لتدعيم خطة الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب الطلابية  فى كافة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية في سبيل  دعم الطلاب وتشجيعهم على ممارسه الأنشطة من أجل صقل  وبناء الشخصية في إطار إعداد أجيال وطنية تتسم بالقدرة علي اتخاذ القرار وتقدير المسئولية.

وفي سياق آخر، كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مدراء المدارس الجدد، والذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور دينا عبدالله أمام مدير إدارة التنسيق المركزي.

الاستفادة من المبادرة

واستعرض وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، عدد من الموضوعات التى تم مناقشتها  خلال الاجتماع السابق، مؤكدًا ضرورة المضى قدما نحو الاستفادة القصوى من هذه المبادرة فى إحداث المتغير فى العملية التعليمية واستفادة الطالب استفادة كاملة من كل هذه الإيجابيات، كخطوة على الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالعملية التعليمية، مضيفًا أنه من الضروري تعاظم استفادة المؤسسات التعليمية التي يتولون قيادتها من خبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي تم صقلها وجعلتهم مؤهلين للمشاركة بفعالية فى المبادرة الرئاسية.

وكيل تعليم مطروح طلاب المدارس بواحة سيوة سيوة مطروح أجازة منتصف العام

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يسلم الشهادات المؤمنة للمديرين الجدد

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس