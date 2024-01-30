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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة مالي وبوركينا فاسو بـ"كان 2023"

أليو ديانج
أليو ديانج

أعلن إيريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي، تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، بعد قليل بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة مالي ومنتخب بوركينا فاسو بـ"كان 2023"

ويواجه منتخب مالي نظيره بوركينا فاسو، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وشهد تشكيل مالي الرسمي، وجود أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء.

تشكيل مالي لمواجهة بوركينا فاسو بأمم إفريقيا "كان 2023"..

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري – كيكي كوياتي – يسكو نياكاتي – فالاي ساكو.

خط الوسط: أمادو هايدارا – لاسانا كوليبالي – محمد كامارا – أداما تراوري.

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو – كاموري دومبيا.

بينما جاء تشكيل بوركينا فاسو، بقيادة مديره الفني هوبرت فيلود، على النحو التالي..

وشهد تشكيل بوركينا فاسو الرسمي، تواجد بلاتي توريه لاعب خط وسط نادي بيراميدز بشكل أساسي.

حراسة المرمى: كواكو كوفي.

خط الدفاع: عيسى كابوري – إدموند تابسوبا – ستيف ياجو – إيسوفو دايو.

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه – جوستافو سانجاري – إسماعيلا ودراوجو.

خط الهجوم: عبدول فيصل تابسوبا – محمد كوناتي – برتراند تراوري.

الفائز من هذه المباراة سيواجه كوت ديفوار في دور الـ8، في تمام السابعة مساء السبت المقبل 3 فبراير الجاري.

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