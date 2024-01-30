لاعب السنغال بعد الخروج من كوت ديفوار: كأس أمم إفريقيا "فاسدة"

هاجم كريبين دياتا، لاعب منتخب السنغال، المنظمين لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، واصفًا البطولة بـ"الفاسدة"، وذلك بعد توديع المسابقة على يد منتخب البلد المضيف.

وودع منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16، على يد كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وتقدم حامل اللقب في المواجهة بعد أن سجل حبيب ديالو في الدقيقة الرابعة، لكن ساحل العاج أدركت التعادل قبل 4 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، وأجبرت منافسهم على ركلات الترجيح بعد أن لم يتمكن أي من الفريقين من كسر التعادل.

بدأ أسود التيرانجا ركلات الترجيح بشكل جيد، لكنهم تعثروا عندما سدد المهاجم الثالث موسى نياخاتي في القائم، ليتأهل أصحاب الأرض إلى الدور ربع النهائي.

وبحسب شبكة "فرانس 24"، فإن لاعب موناكو البالغ من العمر 24 عامًا، ذهب باتهاماته للمنظمين إلى أقصى الحدود، حيث استهدف طاقم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المنطقة المختلطة قبل مغادرة الملعب.

وقال دياتا للحكام والمنظمين من الاتحاد الإفريقي: "لقد قتلموننا.. أنتم فسدة.. احتفظوا بكأس إفريقيا لكم".

وأردف دياتا قائلًا للحكم: "لقد ذهبت إلى تقنية الفيديو لتمنحهم ركلة جزاء، بينما يلتقط رجلنا (سار) الكرة على بعد 40 مترًا من المرمى، ويركض داخل منطقة الجزاء وأنت لا تريد الذهاب إلى تقنية الفيديو.. هذا شيء كبير، لقد قتلتنا".

ويُعتقد أن دياتا كان غاضبًا وطالب باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني، والتي شهدت عركلة من كوسونو لـ إسماعيلا سار وأوديلون كوسونو داخل منطقة الجزاء.

وتم استخدام تقنية الفيديو لاحقًا لمنح ساحل العاج ركلة الجزاء التي منحتهم التعادل في الدقيقة 86.

انفجار دياتا بعد المباراة يمكن أن يؤدي إلى معاقبة نجم الدوري الفرنسي من قبل الهيئة الإدارية لكرة القدم الإفريقية، بحسب ما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.