الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد التونسى يفتح باب الترشح لتدريب المنتخب الوطنى

منتخب تونس
منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم للترشح لمنصب المدير الفني لمنتخب تونس، بعد رحيل جلال القادري.

وكان الاتحاد التونسي قد أعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع جلال القادري، بعد توديع طولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته على فيس بوك، جاء فيه: "قرر المكتب الجامعي، خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، فتح الباب للراغبين في تدريب المنتخب الوطني لتقديم ترشحاتهم، على أن تتولى اللجنة التي تقرر تكوينها في الغرض، النظر في ملفات الترشحات ثم رفع مقترحاتها إلى المكتب الجامعي القادم".

وأضاف: "وتتكون اللجنة من بلحسن مالوش، مختار ذويب، نجيب غميض، خالد بدرة، عماد بن يونس، إضافة لممثل عن ودادية المدربين

واستطرد: "وللتذكير فإن تكليف كل من منتصر الوحيشي وأنيس البوسعيدي، سيكون لفترة وقتية وهي قيادة المنتخب الوطني في الدورة الدولية الودية في شهر مارس القادم".

يُشارك منتخب تونس في دورة دولية ودية في شهر مارس المقبل، في الإمارات، بمشاركة منتخبات مصر، كرواتيا، نيوزيلندا.

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