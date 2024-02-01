الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس رابطة الأندية المصرية.. سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة فى الدور ربع النهائى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا تعادل في أخر مبارياته مع الداخلية

يحل سموحة ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، باستاد المقاولون العرب في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي تأهل للدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وسجل ستة أهداف ودخل مرماه هدفان وفاز على إنبي بهدفين نظيفين وعلى الإسماعيلي 3-1 وتعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما.

سيراميكا كليوباترا والدفاع عن اللقب

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي، وشدد أيمن الرمادي على لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد خاصة أن المباراة أمام منافس قوي لديه طموح في تحقيق اللقب.

في المقابل تأهل سموحة بقيادة أحمد سامي للدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة وسجل هدفان ودخل مرماه هدفا واحدا وفاز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين وتعادل مع مودرن فيوتشر بدون أهداف وخسر أمام بلدية المحلة بهدف دون رد.

أحمد سامي قام بتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وطالبهم باستغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد الفوز على الاتحاد السكندري في أخر مباريات الدور الأول وتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

قائمة سموحة لمباراة سيراميكا كليوباترا

أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: الهاني سليمان وحسين تيمور ومحمد أشرف وشريف رضا ومحمد المغربي وبركات حجاج ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد وعبد الرحمن عامر وإسلام جابر وحمدي علاء وأبوبكر ليادي وعمرو قلاوة وأحمد خالد وأحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة وعبد اللطيف بن قسو ولحسن دحدوح ومصطفى البدري وفادي فريد وحسام حسن.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده أسامة السيد وأحمد زيدان ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية سموحة سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي أحمد سامي

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