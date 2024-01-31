الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بينما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن قائمة الريدز بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي


خط الوسط: ماك أليستر - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: جوتا - نونيز - دياز


أما تشكيل تشيلسي فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بدياشيلي - بن تشيلويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إينزو فرنانديز - نوني مادويك - كونور جالاجير - رحيم سترلينج

خط الهجوم: كول بالمر 

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