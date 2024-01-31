تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، نظيره تشيلسي، الليلة ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي الممتاز

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي الممتاز في العاشرة والربع مساءً على ملعب أنفيلد.





تشكيل ليفربول اليوم امام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

وسط الملعب: رايان جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، كودي جاكبو.

ومن المتوقع أن يغيب محمد صلاح، عن المشاركة في مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بسبب إصابته في العضلة الخلفية والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ودعها المنتخب من دور الـ16 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية.

موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة تشيلسي بالدوري الانجليزي



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "صلاح ليس جاهزًا لمباراة تشيلسي، وليس جاهزًا لمباراة أرسنال المقبلة أو المباراة التي تليها".



وأضاف كلوب: "صلاح مصاب، لست متأكدًا إذا كان هناك سوء تفاهم في البداية، لكنه مصاب والإصابات العضلية تأخذ وقتًا للتعافي".



ماذا قدم محمد صلاح منذ بداية مسيرته الاحترافية؟

محمد صلاح بدأ مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب وصعد للفريق الأول في صيف 2010، واتنقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عامًا والنصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

وحقق محمد صلاح العديد من الألقاب رفقة ليفربول على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا، كما قاد المنتخب الوطني للتأهل لبطولة كأس العالم 2018، بعد 28 عامًا من الغياب.