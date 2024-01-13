تشيلسى يعود للانتصارات فى البريميرليج ويتغلب على فولهام بهدف نظيف

حقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه فولهام بهدف نظيف، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الشاب كول بالمير الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وتوقف رصيد فولهام عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء فوز تشيلسي بعد أربعة أيام فقط من الخسارة المفاجئة على ملعب ميدلسبره 0- 1 في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين.

وواصل تشيلسي مساعي تصحيح المسار بتسجيل الانتصار الثالث على التوالي، والتاسع له هذا الموسم في الدوري المحلي مقابل أربعة تعادلات وثماني هزائم.

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