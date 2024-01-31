الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يواصل استعداداته للعودة إلى المباريات (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح

بدأ محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، استعداداته للعودة إلى المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في كأس أمم إفريقيا 2023.

ونشر نادي ليفربول صورة للدولي المصري في مران ليفربول، وهو يتدرب على انفراد منذ قليل استعدادًا لعودته إلى المباريات.

وتعرض صلاح للإصابة بالعضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني بمباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ودعها المنتخب من دور الـ16.

وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، من المشاركة أمام تشيلسي بالمباراة المقبلة.

ويلتقي ليفربول نظيره تشيلسي، غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "صلاح ليس جاهزًا لمباراة تشيلسي، وليس جاهزًا لمباراة أرسنال المقبلة أو المباراة التي تليها".

وأضاف كلوب: "صلاح مصاب، لست متأكدًا إذا كان هناك سوء تفاهم في البداية، لكنه مصاب والإصابات العضلية تأخذ وقتًا للتعافي".

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وبدأ محمد صلاح مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب، وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عامًا والنصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

وحقق محمد صلاح العديد من الألقاب رفقة ليفربول على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا، كما قاد المنتخب الوطني للتأهل لبطولة كأس العالم 2018، بعد 28 عامًا من الغياب.

محمد صلاح صلاح ليفربول كأس أمم إفريقيا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

مواد متعلقة

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى غدًا

إدارة ليفربول تسعى لحماية محمد صلاح من "ثورة الراحلين"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين