إدارة ليفربول تسعى لحماية محمد صلاح من "ثورة الراحلين"

كشفت تقارير صحفية، عن خطة إدارة نادي ليفربول الانجليزي من أجل إبقاء محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق الريدز، والذي ينتهي عقد محمد صلاح بحلول 30 يونيو من العام المقبل.

وبحسب تقرير نشره موقع "Football Insider"، فإن مسئولي مجموعة شركات فينواي سبورتس، يأملون في إبقاء محمد صلاح ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وعدم خروجه من النادي ضمن ثورة الرحيل عن النادي، على الرغم من الاهتمام من الدوري السعودي والعقود الكبيرة المعروضه عليه.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قبل أيام رحيله عن منصبه في النادي الانجليزي بنهاية الموسم الجاري.

محمد صلاح بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب وصعد للفريق الأول في صيف 2010، واتنقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عام ونصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف للفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

وحقق محمد صلاح العديد من الألقاب رفقة ليفربول على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا، كما قاد المنتخب الوطني للتأهل لبطولة كأس العالم 2018، بعد 28 عامًا من الغياب.