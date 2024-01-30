الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى غدًا

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، من المشاركة أمام تشيلسي بالمباراة المقبلة.

ويلتقي ليفربول نظيره تشيلسي، غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "صلاح ليس جاهزًا لمباراة تشيلسي، وليس جاهزًا لمباراة أرسنال المقبلة أو المباراة التي تليها".

وتعرض صلاح للإصابة بالعضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني بمباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ودعها المنتخب من دور الـ16.

وأضاف كلوب: "صلاح مصاب، لست متأكدًا إذا كان هناك سوء تفاهم في البداية، لكنه مصاب والإصابات العضلية تأخذ وقتًا للتعافي".

 

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وبدأ محمد صلاح مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب وصعد للفريق الأول في صيف 2010، واتنقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عامًا والنصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

وحقق محمد صلاح العديد من الألقاب رفقة ليفربول على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا، كما قاد المنتخب الوطني للتأهل لبطولة كأس العالم 2018، بعد 28 عامًا من الغياب.

يورجن كلوب ليفربول محمد صلاح تشيلسى الدورى الانجليزى

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