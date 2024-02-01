مدرب تشيلسى: ليفربول يستحق الفوز.. ومواجهة نهائى "كاراباو" ستكون صعبة

علّق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، على هزيمة الفريق القاسية أمام ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتلقى فريق تشيلسي هزيمة قاسية ومُذلة أمام ليفربول بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسجل رباعية ليفربول كل من: ديوجو جوتا (في الدقيقة 23)، ثم كونور برادلي (في الدقيقة 39)، ليُضيف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث (في الدقيقة 65)، ولويس دياز بهدفه الرابع (في الدقيقة 79)، بينما أحرز كريستوفر نكونكو (في الدقيقة 71 من زمن اللقاء).

بوكيتينو يعلّق على سقوط تشيلسي برباعية أمام ليفربول

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات جديدة لـ بوكيتينو، الذي قال: "هزيمة قاسية بالتأكيد، ولكن ليفربول كان أفضل منّا، لقد استحقوا ذلك الفوز".

وتابع: "ليفربول أحد أفضل الفرق في السنوات القليلة الماضية ويتمتع بثبات شديد".

وأكد بوكيتينو:"لم نقدم الأداء المنشود للعديد من الأسباب، في المقابل ليفربول قدّم أداءً جيدًا للغاية"، مضيفًا: "عندما تواجه فريقًا قويًا وكبيرًا مثل ليفربول، فإنك تحتاج للقيام بالعديد من الأشياء، أهمها التركيز وتجنب الأخطاء".

وقبل مواجهة ليفربول مجددًا في نهائي كأس كاراباو، قال بوكيتينو: "ستكون مباراة قوية وصعبة مثل هذه المباراة، نأمل أن نتعلم من أخطائنا، والتعامل مع المواجهة المقبلة بطريقة مختلفة".

وأوضح: "نحتاج أن نكون أكثر عدوانية، وأن نمتلك طاقة قوية مماثلة لهم، حتى ننجح في التتويج باللقب".

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس كاراباو

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة نارية أمام ليفربول مجددًا، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس كاراباو، يوم 25 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.