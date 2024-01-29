الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقوبة قاسية تنتظر راشفورد بعد غيابه عن تدريبات مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

يواجه النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، خطر التعرض للعقوبة؛ بسبب غيابه عن تدريبات الفريق.

وغاب ماركوس راشفورد عن تدريبات مانشستر يونايتد، يوم الجمعة الماضي، قبل مواجهة نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أخبر مدربه الهولندي إريك تين هاج، بأنه مريض وسيغيب عن مران الفريق.

عقوبة قاسية ضد راشفورد بعد غيابه عن تدريبات مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن راشفورد يواجه خطر التعرّض لعقوبة قاسية؛ بسبب تغيّبه عن تدريبات مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بتغريم ماركوس راشفورد حوالي 650 ألف جنيه إسترليني، أي ما يُعادل راتب لمدة أسبوعين.

وكان راشفورد قد جدد عقده مع مانشستر يونايتد في العام الماضي، ليتقاضى بموجبه راتبًا يبلغ قيمته 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

من جانبها، أكدت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أن راشفورد وصل إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد، صباح اليوم الاثنين، ولكن لم تذكر الإجراءات التأديبية التي اتخذها النادي معه.

أزمة ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد

يأتي ذلك بعدما أكدت التقارير الصحفية، أن راشفورد سافر إلى "بلفاست" عاصمة إيرلندا الشمالية، يوم الأربعاء، لرؤية صديقه رو شون ويليامز، الذي يلعب لفريق لارني، بموافقة النادي، وفي اليوم التالي شوهد راشفورد في ملهى ليلي، من خلال مقاطع انتشرت للاعب الإنجليزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت التقارير الصحفية، أن راشفورد عاد في اليوم التالي إلى مانشستر بطائرة خاصة، ثم أبلغ ناديه بمرضه.

وبناءً عليه، قرر تين هاج استبعاد راشفورد من قائمة مباراة نيوبورت كاونتي، والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4 - 2.

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مسلسل أزمات ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد

وليست هذه المرة الأولى لـ راشفورد، حيث سبق وانتقده مدربه إريك تين هاج؛ بسبب تواجد اللاعب في ملهى ليلي بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، التي أقيمت في نوفمبر 2023 الماضي.

وفي عام 2022 أيضًا، تم استبعاد ماركوس راشفورد من تشكيل مانشستر يونايتد في إحدى المباريات، بعد تأخره عن اجتماع الفريق.

وشارك راشفورد في 26 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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