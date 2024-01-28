الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يلحق بـ ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تأهل فريقا  ليفربول ومانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم  بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الأحد في الدور الرابع.

واكتسح ليفربول ضيفه نوريتش سيتي 5 /2 كما فاز مانشستريونايتد على مضيفه نيوبورت كونتي 4 /2.

وتأهل أيضا وولفرهامبتون لدور الستة عشر بفوزه على مضيفه وست بروميتش ألبيون 2 /صفر في الوقت الذي سيخوض فيه واتفورد مباراة إعادة بعد تعادله مع ضيفه ساوثهامتون 1 /1.

وعلى ملعب أنفيلد تقدم كورتيس جونز بهدف لليفربول في الدقيقة 16 لكن بعد ست دقائق فقط رد بين جيبسون بهدف التعادل لنوريتش سيتي.

وأضاف الأوروجوياني داروين نونيز  الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28 ثم أحرز البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 53 وبعدها بعشر دقائق أحرز الهولندي فيرجيل فان ديك رابع أهداف أصحاب الأرض ثم سجل بورخا ساينز الهدف الثاني لنوريتش في الدقيقة 69.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز الهولندي ريان جرافينبيرش الهدف الخامس لليفربول.

وعلى ملعب رودني باريد، تقدم البرتغالي برونو فيرنانديز بهدف لمانشستر في الدقيقة السابعة، ثم أضاف الصاعد كوبي ماينو الهدف الثاني في الدقيقة 13.

لكن نيوبورت لم يستسلم، وأدرك التعادل بهدفين حملا توقيع بريان موريس وويل إيفانز في الدقيقتين 36 و47.

وأعاد البرازيلي أنتوني مانشستر للتقدم بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة، 72،ثم أكد الدنماركي راسموس هويلوند فوز مانشستر بتسجيله الهدف الرابع في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب ذا هاوثورنس، سجل بيدرو نيتو وماتيوس كونها هدفي الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقتين 38 و78.

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