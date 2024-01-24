مانشستر يونايتد يعلن غياب مارسيال 10 أسابيع عن الملاعب

يغيب أنتوني مارسيال، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الملاعب حتى شهر أبريل المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

وأعلن مانشستر، في بيان رسمي الأربعاء أن مارسيال أجرى عملية جراحية ناجحة بعد شكواه من إصابة في الفخذ وسيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع لتنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وتمنى النادي الإنجليزي تعافي لاعبه سريعًا والعودة مجددًا لصفوف الفريق.

تعد هذه الإصابة حلقة جديدة في سلسلة الانتكاسات التي يتعرض لها مارسيال في الفترة الأخيرة وتنذر برحيله عن النادي في نهاية الموسم الجاري بعد قرار النادي بعدم تفعيل بند تجديد عقده لموسم آخر.

وينتهي عقد مارسيال في الصيف المقبل علما بأنه سجل هدفين فقط خلال مشاركته في 19 مباراة هذا الموسم.

ويغيب المهاجم الفرنسي عن المشاركة في المباريات منذ هتفت جماهير الفريق بضرورة عند استبداله خلال مباراة بورنموث التي انتهت بخسارة مانشستر يونايتد صفر/ 3 في 9 ديسمبر الماضي.

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