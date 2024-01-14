مانشستر يونايتد يواصل النزيف بالتعادل مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر يونايتد نزيف النقاط بالتعادل مع ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2/2 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



تقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر سجله المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند بعد مرور ثلاث دقائق.



لكن فريق توتنهام هوتسبير شكل خطورة كبيرة بتميز في الركلات الركنية حيث أبعد ديوجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد إحدى المحاولات من على خط المرمى.



لكن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون نجح في استغلال ركلة ركنية أخرى قابلها برأسه في الزاوية اليمنى للحارس الكاميروني أندريه أونانا ليدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 19.



وكانت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مثيرة، حيث كاد ديستيني أودوجي أن يسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38 لكن القائم الأيسر أبعد رأسية المدافع الإيطالي.



ونجح ماركوس راشفورد في إضافة الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 40 بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ضاع على توتنهام فرصة التعادل من ركلة ركنية ارتقى لها المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو برأسية قوية اصطدمت بالعارضة.



ولم ينتبه مانشستر يونايتد للخطر ليتلقى مرماه هدفا ثانيا بعد مرور 50 ثانية فقط سجله لاعب الوسط الأوروجوياني رودريجو بنتانكور ليهدي توتنهام التعادل مجددا.



كافح مانشستر يونايتد لتسجيل هدف الفوز ودفع مدربه الهولندي إيريك تين هاج بأكثر من بديل مثل سكوت ماكتوميناي وليساندرو مارتينيز وأنتوني.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لعب جاراناتشو كرة عرضية إلى زميله ماكتوميناي لكن الأخير قابل الكرة برأسه بغرابة شديدة خارج المرمى وسط حسرة جماهير مانشستر يونايتد في مدرجات ملعب أولد ترافورد.



بهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع بعد تعادلين وثلاث هزائم مقابل فوز وحيد في آخر 6 جولات.



أما توتنهام فقد رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال الذي لعب مباراة أقل.

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