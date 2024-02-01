كيليان مبابى يتخذ قراره النهائى بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ارتبط اسم "مبابي" بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023 - 2024، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، كذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

مستقبل مبامبي مع باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك تطورات جديدة في ملف انتقال مبابي إلى صفوف ريال مدريد في الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن "مبابي" اتخذ قراره النهائي بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل رغبته الشديدة بارتداء قميص ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن "مبابي" سيُعلن موقفه بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال شهر فبراير الجاري.

وحسب الصحيفة، فإن هناك تسوية بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، والتي تقتضي بتخلي اللاعب عن مكافأة الولاء التي كانت مقررة له من النادي في حال تجديد عقده، وذلك من أجل تحقيق حلمه بالرحيل.

في المقابل، يُخطط نادي ريال مدريد لخلق شراكة مميزة في خط الهجوم بين كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، خلال الموسم الجديد 2024 - 2025.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أنه من المرجح ارتداء مبابي القميص رقم 9 في حال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، والذي كان يرتديه مواطنه كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي.

ولم يُخصص نادي ريال مدريد القميص رقم 9 لأي لاعب خلال الموسم الجاري 2023 - 2024، بعد رحيل كريم بنزيما.