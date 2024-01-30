صحيفة إسبانية: مبابى يبلغ إدارة باريس موقفه النهائى خلال أيام

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، من حسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، سواء بالبقاء مع ناديه أو الانضمام لريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في الفترة التي يسمح له خلالها بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه، ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن كيليان مبابي سيعلن قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.

مبابي سيبلغ إدارة ناديه بقراره النهائي خلال الأيام المقبلة

وأشارت آس نقلًا عن مصادر مقربة من اللاعب إلى أن مبابي سيبلغ إدارة ناديه بقراره النهائي خلال الأيام المقبلة، وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد لحسم قراره النهائي إلا أنه من المتوقع أن يحسم مبابي قراره خلال الأسبوعين المقبلين.

ويملك مبابي خيارين في الوقت الحالي الأول هو البقاء مع باريس سان جيرمان وتمديد عقده، والثاني هو الانتقال لصفوف ريال مدريد، وهو مازال لديه شكوك فيما إذا كان الانضمام لريال مدريد هو القرار الأفضل له أم لا، وفقًا لـ"آس".

وأفادت آس أن إدارة النادي الباريسي لم تعرض على مبابي تمديد العقد حتى الآن، ولكن تم سؤاله عما إذا كان يريد الاستمرار مع النادي، وفي حالة موافقته سيتم البدء في مفاوضات التمديد من قبل المسئولين القطريين، وعلى الوضع الحالي يوجد شرط في عقد مبابي يسمح بتمديد العقد لموسم آخر ويمكن لمبابي تفعيله من جانب واحد ليكتسب 70 مليون يورو مقابل التوقيع.