ريال مدريد يحسم صفقة ضم الحارس إيليا فولوشين في الميركاتو الشتوي

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة لأحد اللاعبين الصاعدين، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

ريال مدريد يحسم صفقة ضم الحارس إيليا فولوشين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد نجح في حسم صفقة الشاب الأوكراني إيليا فولوشين، الحارس الصاعد لفريق رايو ماخاداوندا الإسباني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق مع رايو ماخاداوندا، بشأن ضم إيليا فولوشين، على أن يوّقع عقود انضمامه إلى النادي الملكي، يوم الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر أن يمتد عقد الحارس الأوكراني إيليا فولوشين، صاحب الـ17 عامًا، مع ريال مدريد حتى عام 2026.

ويُجيد إيليا فولوشين اللعب بالكرات الهوائية، وكذلك في التعامل مع الكرة بقدميه.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بعد خوض 21 جولة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، الذي خاض 22 جولة بالمسابقة حتى الآن.