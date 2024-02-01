فى غياب صلاح.. ليفربول يكتسح تشيلسى برباعية بالدورى الإنجليزى

فاز فريق ليفربول على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 23، بمجهود فردي رائع بعد تلقيه تمريرة من كونور برادلي.

وضاعف “برادلي” من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة لويس دياز.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أهدر الأورجواياني داروين نونيز ركلة جزاء لصالح ليفربول، حيث سدد الكرة في القائم الأيمن.

وعزز المجري دومينك سوبوسلاي من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65، قبل أن يقلص الفرنسي كريستوفر نكونكو بتسجيله الهدف في الدقيقة 71.

وأكد لويس دياز انتصار ليفربول بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 51 نقطة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة الريدز بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي



خط الوسط: ماك أليستر - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: جوتا - نونيز - دياز



تشكيل تشيلسي ضم كلًا من:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بدياشيلي - بن تشيلويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إينزو فرنانديز - نوني مادويك - كونور جالاجير - رحيم سترلينج

خط الهجوم: كول بالمر

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