الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونى كروس: يورجن كلوب مدرب عظيم ورفض التخلى عن ليفربول

يورجن كلوب وتوني
يورجن كلوب وتوني كروس

أشاد النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بمواطنه يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد قرار رحيله عن الريدز.

وأعلن يورجن كلوب، خلال الأيام الماضية، عن قراره النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، ليُنهي مسيرة استمرت 9 سنوات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، ارتبط اسم يورجن كلوب بإمكانية تدريب العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، خاصة أن كلوب أكد أنه لن يتولى تدريب أي فريق في الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يفصح عن وجهته المقبلة.

توني كروس يُشيد بأداء يورجن كلوب مع ليفربول

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات توني كروس أثناء حواره في البرنامج الإذاعي "Einfach mal Luppen" مع شقيقه فيليكس، قائلًا: "يورجن كلوب مدرب رائع للغاية، هنيئًا للنادي الذي سينجح في التعاقد معه الآن، سيكون محظوظًا".

وأضاف: "لم يدرك أحد أنه متعب وقد نفدت طاقته؛ لأن ما يقدمه مع ليفربول لا يُظهر ذلك على الإطلاق، إنه مدرب قوي للغاية".

وأوضح: "اقترح عليه الكثير من الناس أن يرحل في العام الماضي، عندما كان يمر ليفربول بوقت عصيب، ولكنه رفض ذلك".

وتابع: "كلوب تحمل المسئولية وألزم نفسه بإصلاح الوضع في الفريق، وبعد ذلك أعلن رحيله، لقد رفض التخلّي عنهم أو الهروب".

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وأكد: "حسب الكثير من الاستفتاءات، فإن يورجن كلوب المدرب الأكثر شعبية الآن سواء في إنجلترا أو ألمانيا، وهو يستحق ذلك حقًا".

وشدد: "الكثير من كلمات الشكر والثناء لا تكفي كلوب على ما فعله مع ليفربول، لقد كان متفانيًا للغاية في عمله معهم".

وواصل: "أعتقد أن ذلك سر نجاحه مع ليفربول، إنه الآن أسطورة في ألمانيا وكذلك في إنجلترا".

وعن رأيه في مستقبل كلوب، قال توني كروس: "الجميع يتطلع لعودته إلى ألمانيا، ولكن لا أحد يعلم، عليه اتخاذ هذا القرار بنفسه".

واختتم كروس تصريحاته، قائلًا: "إنه شخص ذكي للغاية، ويعرف كيف يختار جيدًا، وإذا كان يرى أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى ألمانيا، فإن المسئولين سيرغبون في العمل معه بالتأكيد".

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